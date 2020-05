Um homem de 47 anos, morador do Jardim Vilhena chamou a Polícia Militar (PM) na manhã de quarta-feira, 06, devido ter tido sua casa furtada e alegou conhecer a agente do crime, sendo esta, sua ex-namorada.

De acordo com a vítima, que teve suas roupas levadas no furto, sua ex havia estado no imóvel, no dia anterior, porém, ele a mandou embora e saiu de casa.

Quando retornou pela manhã, uma das janelas tinha sido arrombada e vizinhos relataram ter visto a mulher sair do local com objetos enrolados em um lençol.

Diante dos fatos, os militares realizaram buscas à suspeita, porém não obtiveram êxito.