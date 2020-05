A treinadora em PNL e hipnóloga Mileine Vargas está com inscrições abertas para um novo curso online do “Desafio de 21 dias”. As inscrições serão até 10 de maio.

Nesta edição, a formação auxiliará no desenvolvimento de autoconfiança e tranquilidade para lidar com desafios, além de possibilitar maior firmeza para dizer não sem culpas, posicionar-se com mais calma, adquirir equilíbrio emocional e controle sobre sua vida.

De acordo com a hipnóloga, o desafio iniciará a partir do dia 17 de maio, onde diariamente serão postadas atividades para aquisição das habilidades desejadas. Todos os exercícios serão disponibilizados via aplicativo, podendo ser feitas pelo celular. O conteúdo ficará disponível na área do hotmart.

Segundo a coordenadora da formação, Rosângela Goebel, devido a pandemia do novo coronavírus o curso terá o valor de R$ 47,00, podendo ser pago via cartão ou emissão de boleto.

Para participar do “Desafio de 21 dias”, basta entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (69) 9 8142-5919 ou acessar o link e fazer sua inscrição.