Com o objetivo de ajudar pessoas carentes e moradores de rua, Jeferson Petik e um grupo de amigos, estão à frente do projeto social “Sopão Solidário” para entrega de alimentos em Vilhena.

De acordo com Petik, o “Sopão Solidário” acontece todas as terças e quintas, e conta com uma equipe de 10 voluntários, além do apoio de vários empresários da cidade.

“É muito gratificante a gente ter a oportunidade de fazer esse trabalho. Ajudar o próximo, os necessitados é engrandecedor. Então, tudo é válido e é esse o nosso objetivo”, destacou ele.

Para quem quiser contribuir com o projeto, basta entrar em contato através dos telefones (69) 9 9212-2971 ou 9 9217-6880, a equipe aceita doação de temperos, alimentos, embalagens de marmita ou qualquer valor em dinheiro.