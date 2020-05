O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 08, no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Rua 1504, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor de uma motocicleta Honda Titan seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento, colidiu com um carro Celta que trafegava pela Rua 1504, sentido Cuiabá e que teria invadido a pista.

No impacto, o motociclista sofreu um corte na mão e escoriações no corpo. Já a condutora do Celta entrou em estado de choque. Ambos foram socorridos por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Regional de Vilhena.