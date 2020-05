A primeira semana de maio tem se mostrado bem promissora para os avicultores nos negócios realizados com ovos brancos e vermelhos. Muito melhor que a do mesmo período do ano passado e dos últimos doze anos.

O acompanhamento de preços no decorrer de maio aponta evolução de 9,3% sobre a cotação de abertura, muito acima do verificado no ano passado quando a cotação ainda mantinha o preço inicial.

A evolução histórica dos últimos doze anos apresenta no momento índice inferior a 3%, mas indica crescimento contínuo até o final da primeira quinzena.