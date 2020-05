Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Cacoal através da Secretaria de Assistência Social e Trabalho e com apoio da Policia Militar (PM) estão intensificando as ações de abordagens a moradores de rua.

Entre os trabalhos realizados estão inclusos pelas equipes de cuidado o acolhimento, orientações acerca da saúde e também questões relacionadas com a cidadania, além da promoção do acesso à rede de saúde e serviços socioassistenciais.

Por meio do diálogo e do tratamento humanizado, os profissionais tentam amparar e proteger essa população bastante vulnerável com abordagens sociais realizada todos os dias. Durante os encontros, a equipe busca convence-los a sair das ruas e aceitar o acolhimento oferecidos pela rede de serviços assistenciais.

Todos estão sendo orientados quanto às formas de prevenção da Covid-19, além de serem encaminhados para a sede da secretaria, onde é oferecido banho, alimentação, roupas limpas e hospedagem.

O secretário de assistência social, Elias Moises, afirma que por mais que a prefeitura faça seu papel social, a escolha de ficar é de cada uma dessas pessoas. “Temos oferecido toda estrutura possível para que todos sejam atendidos com dignidade, mas muitos acabam retornando para as ruas, já que conseguem arrecadar dinheiro para manter o vicio do álcool e da droga, doados pela própria população”.

A Secretaria de Assistência Social e Trabalho, possui parceria com abrigos e instituições para tratamentos, que funcionam como uma casa para que seja respeitado o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), contando com dormitório, local para higiene pessoal, lavagem de roupas e também refeições diárias.

É importante ressaltar que a melhor maneira de ajudar as pessoas em situação de rua é promovendo a reinserção na sociedade, possibilitando uma vida com mais qualidade e dignidade. A ajuda financeira não ajuda essas pessoas a saírem das ruas, acaba por incentiva-las a permanecerem o que dificulta o atendimento da secretaria.