As acadêmicas Claudia Paulino da Silva e Gabriela Ben da Silva submeteram com sucesso um trabalho para apresentação online em congresso. O trabalho produzido pelas duas foi aceito para apresentação oral online curta no Congresso Online de Biotecnologia, Inovação e Comunidades do Conhecimento. O Conbioted será realizado entre os dias 11 e 15 de maio.

As acadêmicas apresentaram os resultados obtidos para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado “Análise da Composição Centesimal e presença de microrganismos em polpas de açaí obtidas nos municípios de Cerejeiras e Vilhena, Rondônia”. O TCC teve a orientação do prof. Normandis Cardoso Filho.

De acordo com o docente, “as acadêmicas estão coroando o fim de um ciclo de formação no curso de farmácia com bastante sucesso e empenho, pois não desanimaram diante das condições atuais e buscaram de alguma forma apresentar o trabalho que haviam executado. Exemplos assim devem ser estimulados e divulgados, uma vez que a inovação está cada vez mais presente no cotidiano dos nossos estudantes”, ressaltou o professor Normandis.