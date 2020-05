Melhor jogador sub-19 do mundo, em 2015, no Mundial disputado pela seleção brasileira na Argentina, Kaio Silvestre de Oliveira Ribeiro atua hoje no Al Wehda, clube da Arábia Saudita.

Nascido em Vilhena (RO), em 7 de abril de 1997, começou sua carreira nas categorias de base da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), jogou no Paraná, na cidade de Maringá (Maringá/Uningá/Amavolei – Copel/Telecom/Maringá Vôlei), no SESI-SP e, fora do País, além do Al Wehda, já defendeu o Aurispa Alessano, na Itália, na temporada 2018/2019.

Kaio integra a seleção brasileira desde o infantil, passando pelas categorias Sub 19, Sub 21 e Sub 23. Foi eleito melhor atacante do Sul-Americano Sub 21 em 2016, na Argentina, quando o Brasil ficou com o vice-campeonato.

Em Sul-Americano, comemorou ainda o título no Sub 23 e o vice no Sub 19. Disputou a Superliga, campeonato que reúne as melhores equipes brasileiras, tanto com o Maringá, quanto com o SESI-SP, onde conquistou a terceira colocação na temporada 2016/2017.

Logo no início da carreira, Kaio já mostrava seu talento. Foi campeão paranaense Infantil e comemorou o título dos Jogos da Juventude no Paraná.

Mesmo deixando Rondônia, tendo mudado para o Sul do País e, depois, para o Exterior, sempre voltou a Vilhena, ídolo na cidade, como antes de sua viagem para a Itália, onde passaria a defender o Aurispa Alessano.