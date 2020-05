A prefeita Glaucione Rodrigues, em live feita através de sua conta pessoal no Facebook, trouxe uma informação preocupante: Cacoal confirmou neste sábado, 9, um total de 16 infectados da covid-19.

Isso representa aumento de 5 infectados, com relação ao boletim desta sexta-feira, 8, quando eram 11 casos confirmados.

“Estas pessoas não estão internadas e sim em isolamento domiciliar. Já estão no final da quarentena”, esclareceu.

Desta vez, a prefeita foi enfática em dizer que as autoridades vão agir com os rigores da lei com relação aos pacientes que desrespeitem o isolamento domiciliar.

Conforma a mandatária, dias atrás, uma equipe da Saúde foi até a casa de um paciente levando o resultado que testou positivo para o coronavírus, mas o mesmo não estava em casa.

“Quantos contatos essa pessoa teve a partir do isolamento que não obedeceu? Alertamos à população é a doença é uma coisa séria. A lei garante que, nestes casos, é motivo de prisão para quem não cumprir a norma do isolamento. É muita falta de responsabilidade. Vamos agir com o rigor da lei, porque o paciente não pode sair por aí contaminando outras pessoas, que podem chegar ao óbito, inclusive”, ressaltou.

Com relação ao boletim deste sábado, 9, a prefeita informou que, além do 16 confirmados, há 198 suspeitos, 149 descartados, 2 curados e 33 aguardando resultado.

