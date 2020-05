fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), na tarde desta segunda-feira, 11, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

Conforme narra o boletim de ocorrência, a equipe do Núcleo de Inteligência (NI), obteve informações que na Rua Everaldo Venceslau da Silva, no Bairro Bodanese, morava uma mulher identificada pelas iniciais V.L.S., esposa do detendo L.S.S., que cumpre pena no Centro de Ressocialização Cone sul, e seria membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e sua esposa estaria dando continuidade aos negócios, ou seja, tráfico de drogas.

A suspeita estaria abastecendo diversas bocas de fumo na cidade a mando de seu marido. Contudo, nesta segunda-feira, 11, estava sendo monitorada por policiais a paisana, quando ela foi a um mercado localizado na Rua Jandaia, no Bairro Parque Cidade I, comércio este onde o proprietário identificado pelas iniciais V.S., era suspeito de comercializar drogas.

Foi visualizado pelos policiais que a suspeita tirou um pacote da bolsa e entregou para V., e recebeu uma quantia em dinheiro, neste momento foi pedido apoio para outras viaturas e assim foi feito incursão no local.

Ao perceberem a presença da polícia a mulher e o comerciante tentaram se desfazer de pacotes e ainda tentaram quebrar os aparelhos celulares.

Na apuração dos fatos, foram localizados certa quantia de drogas, e um valor considerável em dinheiro, que segundo os militares, provavelmente é proveniente da venda de entorpecentes.

Os envolvidos foram levados para a Unisp, e apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.