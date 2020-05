Vilhena registrou dois novos casos suspeitos nesta segunda-feira, 11.

Foram identificados ainda 5 novos casos suspeitos.

Ao mesmo tempo, houve 13 resultados negativos para covid-19 em Vilhena.

Dessa forma, Vilhena marca até as 19h30 de hoje: 14 casos confirmados, 11 casos suspeitos e 96 descartados. Há atualmente 11 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 3 já estão curados.

Os casos confirmados de hoje são duas mulheres de 33 e 39 anos. Por sua vez os casos negativos são de 8 mulheres de 21, 28, 32, 40, 43, 46, 50 e 52 anos e 5 homens de 24, 26, 33, 42 e 50 anos. Os casos suspeitos são de 3 mulheres de 26, 32 e 40 anos e dois homens de 33 e 35 anos.

O Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena se reuniu por meio de videoconferência na tarde desta segunda-feira e analisou a curva crescente de casos na cidade.

A Polícia Militar garantiu reforço nas barreiras sanitárias do município, a Prefeitura se comprometeu em reforçar ainda mais as mensagens de conscientização enquanto a Aciv (Associação Comercial e Empresarial de Vilhena) também promoverá campanhas de divulgação dentro da classe que representa.

AUMENTO DE CASOS

Especialistas em Saúde revelaram que acreditam ser provável um aumento considerável no número de casos nos próximos dias em Vilhena, devido à disseminação rápida do vírus de forma comunitária no município nos últimos dias.

A higienização das mãos, o uso de máscaras, o distanciamento social e evitar tocar no rosto são recomendações reforçadas pelo Comitê a todos para que a cidade controle a disseminação do vírus.

COMÉRCIO CONTINUA ABERTO

O fechamento de atividades comerciais, porém, ainda depende de 80% dos leitos destinados para tratamento de covid-19 estarem ocupados no município.

Atualmente há 35 leitos, sendo 9 UTIs e 26 leitos de internação comum. Porém, não há nenhum paciente suspeito ou confirmado em internação na cidade. Todos que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163.

A Secretaria Municipal de Saúde irá orientar o paciente e avaliar seu quadro sem que precise procurar os serviços de saúde de maneira presencial.

OS CASOS

Nenhum dos outros casos suspeitos apresenta sintomas graves. Assim, todos os suspeitos receberam recomendação de permanecer em quarentena domiciliar enquanto continuem com sintomas leves ou assintomáticos, bem como de manter constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

Todos podem fazer denúncias de descumprimento de normas de Saúde pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O Boletim do Governo do Estado não havia sido publicado até a edição do Boletim de Vilhena, mas o Ministério da Saúde revelou que Rondônia tem 1.302 casos confirmados e 43 óbitos.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 162,7 mil, com 11,1 mil mortes e taxa de letalidade de 6,8%. No mundo são 4,1 milhões de casos confirmados e 283 mil mortes.

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 14

Suspeitos: 11

Internados: 0

Descartados: 96

Curados: 3