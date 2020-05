A Polícia Federal (PF), deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 11, a operação “Inimigos da Tora”, visando dar cumprimento a 14 (quatorze) mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal em Porto Velho/RO.

Trata-se de ação ostensiva realizada nesta data, com apoio do Exército Brasileiro, ICMBio, SEDAM e Polícia Militar Ambiental/RO, visando a desarticulação de organização criminosa dedicada à exploração ilegal de madeira das áreas de preservação da Floresta Nacional do Jacundá, em especial na região da Vila Nova Samuel, distrito de Candeias Jamari/RO. Estão sendo cumpridos mandados judiciais na Vila Nova Samuel, Porto Velho e Distrito de Triunfo, todas no estado de Rondônia.

As investigações iniciaram a partir de denúncias e relatórios de fiscalização dos órgãos ambientais, além de informações obtidas em operações anteriores, relatando a prática reiterada da extração ilegal de madeira da Floresta Nacional do Jacundá, no entorno do distrito de Vila Nova Samuel/RO.

A partir da notícia crime encaminhada à Polícia Federal foi possível a identificação de pessoas físicas, madeireiros, interpostas pessoas e “toreiros”, bem como pessoas jurídicas (madeireiras), que criaram uma estrutura criminosa para a retirada ilegal de madeira da Floresta Nacional, falsificação de créditos florestais e lavagem de dinheiro decorrente dessas infrações.

Durante as investigações da Operação Inimigos da Tora constatou-se que as madeiras beneficiadas por serrarias situadas na Vila Nova Samuel/RO vinham, em sua maioria, das áreas de preservação da União. Após beneficiadas, as madeiras extraídas da Floresta Nacional eram comercializadas, com lastro em DOFs que continham informações falsas acerca de sua origem.

Os indiciados serão ouvidos na sede da Polícia Federal e responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de organização criminosa, extração ilegal de madeira, falsidade ideológica, inserção de dados falsos e lavagem de capitais.

O termo “Inimigos da Tora” é uma alusão a um grupo dos investigados em aplicativo de troca de mensagens, denominado “Amigos da Tora”, onde os mesmos trocam informações a respeito das fiscalizações ambientais e policias realizadas na região.