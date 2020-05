O fato foi registrado no final de semana pela Polícia Militar (PM), na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unsip), de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a diretora da Escola Municipal Bianca e Leonardo, contou a polícia que na sexta-feira, 8, vândalos haviam cortado os sensores do alarme do pátio da escola e que a equipe de vigilância particular contratada pela escola foi até ao local e providenciou o conserto.

Contudo, ao chegar na escola na manhã desta segunda-feira, 11, o sistema de alarme estava disparado, indicando que seria na porta 20, ou seja, na sala da secretaria.

Quem invadiu a escola destruiu a porta para entrar e furtar os seguintes objetos: uma TV da marca LG de 39 polegadas, uma impressora da marca HP de cor preta e um notebook da marca multilaser de cor preta.