A emenda do deputado estadual Eyder Brasil (PSL), garantiu a aquisição da Unidade de Resgate ao Corpo de Bombeiros. A solenidade de entrega aconteceu na sexta-feira 08, no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRO).

Com o investimento no valor de R$ 125 mil, a ambulância atenderá a população de Porto Velho. Além da ambulância adquirida pelo Sargento Eyder com apoio do deputado Alex Silva, outras duas ambulâncias também foram adquiridas e entregues, com emendas de outros parlamentares para atender o interior do Estado.

O deputado Sargento Eyder Brasil não pode se fazer presente na solenidade de entrega, mas disse que o mais importante é garantir melhorias para a corporação e população rondoniense.