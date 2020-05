O bom ambiente no mercado de ovos no decorrer da primeira semana útil de maio proporcionou boa recuperação de preços aos avicultores de postura comercial, com o mais significativo dos aumentos acontecendo no último dia de negócios.

Em relação aos ovos brancos, a obtenção do reajuste – 4ª da semana e do mês, 25ª do ano – elevou o preço médio para valor que representou aumento de 7,5% sobre o dia anterior. Entretanto, ainda permaneceu 10,6%% abaixo do praticado no mesmo período do mês anterior.

Mesmo assim o acompanhamento de preços no decorrer deste ano aponta que o valor recebido supera os alcançados no mesmo período de janeiro a março. Aliás, se o mercado acompanhar o histórico do primeiro trimestre, a semana pode proporcionar novos reajustes.