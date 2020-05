Nesta terça-feira, 12, o Comando Conjunto Príncipe da Beira (CCj PB) realizou a primeira coletiva de imprensa para explicar a operação Verde Brasil II.

O evento ocorreu no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) e teve por finalidade apresentar a operação bem como destacar a integração entre Instituições Federais e Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF) dos Estados de RO, do AC e do AM.

O Comandante do CCj PB, Gen Luciano Batista de Lima, presidiu a coletiva, apresentando os resultados da 1ª Operação Verde Brasil de 2019 e abordando as ações do corrente ano, inclusive a primeira realizada na madrugada desta segunda feira, dia 11 de maio, onde dois helicópteros do Exército, dezenas de viaturas e cerca de 200 militares e agentes federais e estaduais foram empregados na fiscalização das madeireiras existentes no entorno da Flona Jacunda, região noroeste de Rondônia.

Os objetivos da operação, nesta fase inicial, são combater a extração ilegal de madeira desmatamento de áreas de preservação ambiental, visando reduzir as queimadas no período da seca na região amazônica.

A coletiva de imprensa foi precedida da Reunião Anual do Comitê Estadual de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Incêndios Florestais, com as mesmas Agências e objetivos comuns à operação Verde Brasil II. Na ocasião, foi possível reiterar os propósitos de integração e sinergia no enfrentamento aos ilícitos ambientais.

