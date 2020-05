Após a divulgação por parte da Secretaria de Estado e Justiça-SEJUS, na segunda-feira, 11, de que um detento vilhenense é o primeiro caso confirmado de Covid-19 no sistema prisional do Estado, a reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o diretor do Presídio Cone Sul para obter informações sobre onde o paciente poderia ter sido contaminado.

De acordo com o diretor Dirceu Martini, realmente foi confirmada a contaminação do detento que pertence ao sistema prisional de Vilhena, porém, antes de ser transferido para Porto Velho, onde se encontra internado no Hospital de Base, o preso ficou cerca de 15 dias no Hospital Regional de Vilhena para tratamento de saúde não relacionado à Covid-19.

Ainda segundo o diretor, o preso foi transferido para a cidade onde se encontra, no dia 04 de Abril, devido seu quadro de saúde ter se agravado, já estando assim, fora das dependências do presídio, há mais de 50 dias.

Dirceu relatou ainda, que ele mesmo confirmou junto à Gerência de Saúde da SEJUS, que a contaminação do paciente pelo novo Coronavírus se deu de fato, dentro do Hospital de Base da capital.

Sobre suspeita de casos dentro da unidade prisional de Vilhena, a reportagem do site foi informada de que um detento chegou a apresentar sintomas de resfriado nas últimas semanas, mas foi isolado e se recupera bem.