O deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO), participou na segunda-feira 11, em frente ao Hospital João Paulo II em Porto Velho, da manifestação dos servidores da saúde por mais segurança nas condições de trabalho, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e pagamento da insalubridade.

O ato contou com a presença do SindSaúde e servidores da saúde. “Não podemos concordar que esses soldados da saúde venham para uma guerra contra o coronavírus e não estejam devidamente aparelhados e essa tem sido uma queixa constante, além do não pagamento do adicional de insalubridade a um número enorme de profissionais da saúde, e aqueles que recebem o valor ainda é fixo de 30% sobre R$ 600,00. É lamentável!”, disse Nazif.