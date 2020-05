Após boatos que um homem que havia chegado em Cerejeiras, vindo da cidade de Recife – Pernambuco, e que sua esposa teria testado positivo para coronavírus, e ele seria um caso suspeito e estaria transitando na região sem cumprir a quarentena recomenda, a coordenadora da vigilância epidemiológica Marilucia Aparecida Ribeiro, foi investigar.

A reportagem do Extra de Rondônia, entrou em contato com a servidora, na qual relatou que na terça-feira, 12, recebeu informação, e foi averiguar o caso, e em conversa com o homem, disse que havia chegado em Cerejeiras no último domingo, 10, que possui propriedade na região, e só veio por extrema necessidade.

Contudo, ele ainda disse a coordenadora que não apresentou nenhum sintoma. Que ele já tinha conhecimento do isolamento social. Inclusive não está saindo de casa.

Entretanto, por não apresentar sintomas da covid-19, para Marilucia o homem não é suspeito para a vigilância epidemiológica do município.