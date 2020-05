A liberação da emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil ocorreu na terça-feira 12. O deputado Ezequiel Neiva (PTB) explicou que o recurso foi empenhado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), via setor de obras civis, antigo Departamento de Obras Civis (Deosp). Agora, o valor será transferido à prefeitura de Colorado do Oeste, que poderá iniciar a licitação para contratação da empresa que executará o serviço.

O parlamentar entende que a liberação do orçamento representa mais uma etapa vencida neste processo que visa à retomada do funcionamento do centro cirúrgico de Colorado que está desativado há seis anos. “Conseguimos o recurso e o projeto está pronto. Agora, é aguardar a licitação para que a empresa inicie os trabalhos o mais rápido possível”, relatou Ezequiel Neiva ao afirmar que é inadmissível que a população de Colorado precise buscar atendimento médico em Vilhena, Cacoal e até Porto Velho.

O secretário municipal de Saúde, Gilmar Gedovoto Gervásio, observou que o centro cirúrgico passará por reforma geral, com ampliação e adequação da estrutura física. O secretário afirmou ainda que os aparelhos, equipamentos, utensílios e mobiliário do centro cirúrgico já foram comprados.

O prefeito José Ribamar de Oliveira (PSB), popular “Professor Ribamar” disse que a reativação do centro cirúrgico é uma das maiores reivindicações da população de Colorado. Destacou que a obra está orçada em torno de R$ 600 mil, que o complemento do valor será por parte da prefeitura.