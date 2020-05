Na terça-feira 12, é comemorado o “Dia do Enfermeiro”. Um profissional com competência técnica, científica e humana, que faz do cuidar, a sua missão diária. Desde 2013 a Unesc oferece o curso superior de enfermagem em Vilhena, sendo responsável pela formação de dezenas de profissionais que se dedicam sobremaneira para cumprir seu juramento junto à profissão escolhida.

A Unesc conta com diversos estudantes que, mesmo em meio à pandemia, tem seguido firme nos estudos da enfermagem. Diante da experiência, e agora na faculdade estudando para se tornar uma enfermeira, Ana Clara Merlin enaltece a sua futura profissão.

“A enfermagem pra mim é o encontro da humanização e da ciência! A relação entre profissional e paciente vai muito além! É uma relação de compromisso, responsabilidade e também de empatia e humanização. Na enfermagem você é conhecimento, você é o herói que salva alguém! Muitas vezes você faz o papel de pai, amigo e até mesmo de psicólogo, pois muitos só querem ter a oportunidade de serem ouvido. E acredite, esse pequeno gesto faz uma enorme diferença na vida de alguém! Ser enfermeiro é saber cuidar priorizando uma qualidade de vida melhor ao paciente, colocando sempre o bem estar dele em primeiro lugar. A enfermagem no decorrer dos anos conseguiu alcançar muitas metas e ainda tem muitas por vir”, ressalta.

Para Ana Clara Medeiros Merlim, a escolha pelo curso de enfermagem foi bastante inspirada em profissionais que estiveram ao lado de toda a sua família quando seu avô, nos seus últimos dias de vida, pode contar com toda a atenção e carinho de enfermeiros e enfermeiras.

“Percebi ao longo dos dias, o papel que o enfermeiro tem na vida de um paciente e o quanto a minha família foi grata por terem cuidado tão bem do meu avô, proporcionando dias sem dor. Essa foi a minha inspiração, ver aquele ambiente me mostrou que eu queria estar ali fazendo a diferença na vida de alguém, sendo útil e sempre estudando para oportunizar uma melhor condição de vida para alguém”, destacou.

E em tempos de pandemia, a profissão do enfermeiro tem sido diariamente exaltada. “Hoje, quando o Dia do Enfermeiro é comemorado e a enfermagem trabalha arduamente lutando contra uma pandemia que está tirando a vida de muitas pessoas, inclusive de vários profissionais, cabe a nós aqui do lado de fora parabenizarmos estes profissionais não só pelo seu dia, mas também por seu papel durante o combate à pandemia. Tendo que deixar suas famílias e seus lares para cuidar do seu próximo, mesmo se colocando em risco”, concluiu Ana Clara.

Poliana Brito, de 23 anos, também é acadêmica da Unesc. Para ela, a enfermagem se tornou a missão da sua vida. “A enfermagem entrou na minha vida como uma 2° opção. Como muitos jovens meu sonho era fazer medicina, mas não foi possível e resolvi fazer enfermagem! Essa escolha me transformou, aprendi um lado dessa profissão bonita que eu não conhecia, aquele lado que temos uma relação com o paciente que só o simples fato de olhar nos olhos, cumprimentar e perguntar o que ele está sentindo, transforma as pessoas. A enfermagem me mostrou que o título Arte do Cuidar tem que ser valorizado, pois ao executar nossa profissão mostramos que não é só de cuidado que os pacientes precisam, mas de atenção e conforto. Hoje eu escolho ser enfermeira e escolheria mil vezes mais essa profissão”, confessa a acadêmica da Unesc.

De acordo com Poliana, o curso de enfermagem mudou sua vida. “Ela realmente me mudou por completo. Sou o que sou hoje pois aprendi que ser enfermeiro não é apenas usar um jaleco branco, é acreditar que estamos ali por um bem maior, que é salvar vidas, e não é necessariamente a saúde física, mas também a mental. É cuidar dos outros como gostaríamos de ser cuidados”, completa.