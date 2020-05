A prefeita Glaucione Rodrigues, em mais uma live via Facebook, informou os casos de covid-19 nesta quinta-feira, 14.

Ela informou que Cacoal não apresentou nenhum caso hoje e se mantém com 26 infectados. Entretanto, desse número, 12 pacientes estão curados e 14 aguardando o período de isolamento domiciliar.

Completou enumerando os demais casos: 264 suspeitos, 196 descartados e 01 internado. Não há mortes registradas por causa da doença nesse município.

Glaucione orientou a população a continuarem cumprindo rigidamente os cuidados necessários de higienização e proteção com uso de máscaras e que os pacientes continuem respeitando o isolamento.

A mandatária municipal disse que o salto de 6 pacientes confirmados com covid-19 para 26 em alguns dias, deve-se ao trabalho de rastreamento histórico dos pacientes por parte de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

“Na maioria dos casos, os pacientes mantiveram contato com infectados de fora do Município”, esclareceu.

Ressaltou que, conforme o Plano “Todos por Rondônia”, elaborado pelo Governo do Estado com o objetivo de combater o coronavírus, Cacoal se enquadra na Fase 3.

PLANO “TODOS POR RONDÔNIA”

O “Plano Todos por Rondônia” foi elaborado pelo Grupo de Trabalho Técnico Científico do Governo do Estado, com a colaboração da Fundação Universidade Federal de Rondônia e Instituto Federal do Sudoeste de Minas Gerais. Sendo constituído por quatro fases: Fase 1 – Distanciamento Social Ampliado (DSA); Fase 2 – Distanciamento Social Seletivo (DSS); Fase 3 – Abertura Comercial Seletiva (ACS) e Fase 4 – Abertura Comercial Ampliada e prevenção continuada. Dependendo dos dados de evolução do coronavírus, será adotada a fase respectiva (leia mais AQUI).