O deputado estadual Eyder Brasil (PSL) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para o município de Vale do Paraíso, com o objetivo de reformar e ampliar o ponto de taxistas.

A solicitação da emenda aconteceu no mês de abril. O prefeito do município, Charles Pinheiro agradeceu o empenho do parlamentar que trouxe melhores condições de trabalho aos taxistas.

Em virtude do isolamento, o assessor Jobson Manoel do escritório de Ji-Paraná esteve representando o deputado.