No final da tarde de quarta-feira, 13, um homem de 37 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto ocorrida na Linha 03, zona rural de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, duas guarnições da Polícia Militar se dirigiram ao local dos fatos, onde foi feito contato com a vítima, que apresentava um corte na região do torax e outra no braço.

O homem relatou que havia sofrido uma tentativa de roubo, onde o agente quis levar sua bicicleta e acabou o ferindo a golpes de faca.

Apesar dos ferimentos, a vítima se recusou a registrar a ocorrência e prestar informações sobre o agente.

Diante dos fatos, os militares fizeram contato com o Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros e conduziram o homem ao Hospital Regional.

