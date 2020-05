Policiais militares patrulhavam na Avenida Brasília Setor 19, em Vilhena e abordaram alguns usuários de drogas que transitavam pelo local.

Durante as abordagens os militares identificaram a residência onde os dependentes chegavam e saiam rapidamente, sendo observado que um dos usuários levou um galão contendo combustível e o trocou por drogas.

Ao perceber a presença da polícia, o morador da residência identificado como L.R.F.C., de 26 anos correu para o banheiro e jogou certa quantidade de entorpecentes no vaso sanitário se desfazendo de parte da droga. Na residência haviam outras pessoas que alegaram serem usuários de drogas, sendo encontrado com uma delas o restante do valor do auxílio emergencial.

As viaturas saíram do local enquanto os militares revistavam a casa, momento em que vários usuários chegavam procurando por L.R.F.C., e pedindo drogas, sendo que um deles portava um revólver calibre 38 que também foi apreendido.

Na residência os policiais ainda encontraram duas botijas de Gás 13 quilos, um galão contendo 5 litros de gasolina; um litro de Whisky Old Parr; um relógio Champion de cor dourado, um mostruário de joias contendo vários anéis, brincos, pulseiras de cor dourada, uma motocicleta Honda de cor preta Placa NDH 3769 Jaru/ RO, todos objetos de procedência duvidosa. Diante da situação, L.R.F.C e os demais indivíduos que estavam no local foram conduzidos a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).