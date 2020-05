A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, iniciará hoje (14), ações da Operação Nacional de Segurança Viária. Contribuindo com as atividades do Movimento Maio Amarelo, que busca conscientizar as pessoas sobre os altos índices de mortes e feridos no trânsito, a PRF executará comandos de policiamento ostensivo em cerca de 150 pontos críticos de acidentalidade em todo país, visando assim diminuir a prática de condutas inadequadas e consequentemente diminuir os índices de acidentes.

A operação, que se estenderá até segunda-feira (18), será desenvolvida com prioridade em ações educativas e preventivas, com foco nas condutas que, estatisticamente, mais contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito, como falta do uso de cinto de segurança, uso de aparelho celular e dirigir alcoolizado, situações que são observadas, em sua maioria, em perímetro urbano; e as imprudentes infrações relacionadas ao excesso de velocidade e à ultrapassagem em local proibido, principais geradores de acidentes graves, principalmente em Rondônia, onde quase 100% da malha rodoviária é composta por pistas simples.

As ações foram pautadas considerando os acidentes de trânsito no período de 11/03 a 30/04 dos anos de 2019 e 2020, além da análise dos pontos críticos nas rodovias federais e as principais condutas causadoras de acidentes.

Principais causas de acidentes em Rondônia: – Desobediência às normas de trânsito pelo condutor – Falta de Atenção à Condução – Ingestão de bebida alcoólica – Não guardar distância de segurança

Comparativo em Rondônia (de 11/03 a 30/04) ACIDENTES em 2019 ACIDENTES em 2020 210 ACIDENTES238 FERIDOS 13 MORTOS 174 ACIDENTES198 FERIDOS 8 MORTOS

Os objetivos principais dessa operação estão diretamente ligados aos slogans das campanhas Maio Amarelo. Em nível institucional, a campanha pede aos motoristas: “Perceba o risco. Proteja a vida”. Já a PRF incluiu as preocupações com a Pandemia em sua frase de impacto: “Respeite às leis de trânsito”.

Com a população consciente dos riscos que atitudes contrárias às leis e o trânsito podem oferecer, os acidentes podem ser evitados, menor o número de feridos e maior a disponibilidade de leitos para as vítimas do coronavírus. Além disso, vítimas de acidentes podem se tornar potenciais infectados com a COVID-19 em razão da exposição ao vírus no ambiente hospitalar. Esse é também um risco que será ressaltado na Operação Nacional de Segurança Viária.

Dos 150 pontos observados em todo o país, 6 estão localizados em Rondônia, conforme a lista abaixo:

Porto Velho BR 364: do Km 700 ao 710 Jaru BR 364; do Km 420 ao 430 Ariquemes BR 364; do Km 510 ao 520 Ji-Paraná BR 364; do Km 339 ao 350 Vilhena BR 174: do Km 10 ao 20 Cacoal BR 364; do Km 230 ao 240

https://