A Polícia Civil cumpriu nesta sexta-feira, 15, um pedido de prisão preventiva contra Josiel Pereira Ferreira, de 29 anos, acusado de ter atirado com um espingarda calibre 12 contra uma mulher e uma criança de 5 anos no final da tarde do último sábado, 09, em uma casa localizada no residencial Maria Moura, em Vilhena.

Em contato com o Delegado Núbio Lopes, responsável pela Delegacia de Homicídios de Vilhena, este informou que o mandado foi cumprido nas dependências do Hospital Regional, onde o acusado se recupera dos 5 tiros que levou do pai da criança.

Ainda segundo Núbio, Josiel não foi flagranteado no dia do crime devido sua internação em estado grave e mediante a complexidade da situação, onde não era possível precisar sem investigações mais aprofundadas como se deram os fatos.

Porém, no decorrer desta semana, mesmo com as restrições de prevenção contra o Coronavírus, foi possível interrogar o número de testemunhas e levantar indícios suficientes para a autuação de Josiel por tentativa de homicídio.

O Extra de Rondônia divulgou o caso onde três pessoas saíram feridas e uma morta.

A criança em questão, sofreu fratura na tíbia e fêmur esquerdo e lesões no joelho e tornozelo direitos.

Clique AQUI para rever.