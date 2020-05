O deputado estadual Eyder Brasil (PSL), líder do governo, participou na manhã de quinta-feira 14, de uma videoconferência com os demais parlamentares e votou favorável no investimento de R$ 15 milhões, para atender pacientes acometidos pela Covid-19 e também na aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O recurso é oriundo da economia da própria Assembleia Legislativa em pouco mais de um ano. Serão contratadas 13 ambulâncias equipadas com UTI, as quais atenderão 12 municípios, locação de 61 leitos do Hospital do Amor, destes, 12 serão UTI, e a aquisição de 30 mil cestas básicas, sendo distribuídas 10 mil por mês.

O deputado parabenizou o presidente Laerte Gomes, os demais parlamentares e os órgãos de controle que sinalizaram positivamente na união de forças. “É assim que trabalharemos para melhorar a vida do povo rondoniense, que passa por um momento tão fragilizado”, concluiu.