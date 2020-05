Uma motoneta Honda Biz de cor preta, produto de furto, foi abandonada na Rua 1707, no Setor 17, em Vilhena, no final da manhã de quinta-feira, 14.

De acordo com o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi comunicada de que o referido veículo estava abandonado no local e em consulta ao sistema da Polícia Civil, foi constatado haver um boletim de ocorrência referente ao furto do mesmo, registrado poucas horas antes.

De acordo com o proprietário, que foi localizado pelos militares, o furto se deu após ele colocar um anúncio para venda em uma rede social e marcar com um suposto comprador, que pediu para testar o veículo e empreendeu fuga no mesmo.

O golpe sofrido pelo proprietário foi similar ao “Maria Clara” divulgada pelo Extra de Rondônia, que fez várias vítimas em Vilhena.

As características do agente descritas pelas vítimas também são iguais, sendo o suspeito negro, de porte físico forte e com sotaque hispânico.