Considerando a propagação do covid-19, o sistema prisional em Rondônia adotou medidas para preservar a saúde dos detentos e agente penitenciários.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou via telefone como o secretário executivo regional do Cone Sul, Nilton Gomes Cordeiro, para explicar as ações adotadas no sistema prisional em Vilhena.

De acordo com o chefe da secretaria, uma das medidas tomadas pelo Governo do Estado foi que os profissionais adotem cautelas, prevenindo o contato com os presos, mantendo sempre o possível distanciamento dentro das unidades prisionais.

“Nenhum preso sai da cela para passar na enfermaria, falar com advogado, ou qualquer outro procedimento que exige saída da cela, sem o devido uso de máscara”, pontuou.

O secretário salienta que os presos que apresentarem possíveis sintomas do covid-19 são isolados imediatamente em uma cela “única”, por um período entre 14 a 15 dias, ou superior, conforme orientação da equipe de saúde prisional.

Porém, caso o detento seja diagnosticado positivo do covid-19 é imediatamente conduzido para o Hospital Regional.

“A maior preocupação hoje nos presídios no região do Cone Sul é com relação ao apenado que ingressa no sistema prisional antes de ser colocado na cela junto com os demais presos. Ele fica em uma cela denominada de ‘quarentena’, onde passar a ser acompanhado pela equipe técnica de enfermagem de cada unidade prisional para ver se ele está contaminado com vírus”, disse Nilton.

Ele enfatiza que, até a presente data, não há casos confirmado de contágio de coronavírus nas unidades prisionais em Vilhena. Segundo ele, houve rumores de um possível contagio de um preso se encontrava no Centro de Ressocialização Cone Sul, porém, as informações não eram verídicas.

“O que ocorreu foi que um determinado recluso da comarca de Vilhena estava na cidade de Porto Velho há quase 50 dias, e este detento teria contraído o vírus em um hospital da capital e não em Vilhena”, complementou.

O diretor geral do Centro de Ressocialização Cone Sul de Vilhena, Dirceu Martini também conversou com o Extra de Rondônia e informou que foram suspensas todas as visitas de familiares, assistência social e religiosa, na unidade prisional, assim como, as aulas escolares e oficinas carpintaria entre outras.

“Foram suspensas toda e qualquer ação que tenha aglomeração, escoltas de presos. O coordenador do sistema penitenciário COGESPEN/SEJUS decretou medidas preventivas com intuito evitar ao máximo a contaminação da população carcerária”, encerrou.