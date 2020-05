Você sabia que é possível diminuir as vendas mensais e mesmo assim aumentar os lucros? Baixar os preços e aumentar as margens operacionais? Reduzir o percentual das despesas mesmo quando as receitas estão caindo? Que a venda de produtos diversos pode representar até um terço do lucro mensal? Bons gerentes fazem isso!

A experiência tem demonstrado que é saudável quando a tarefa de “obter o lucro empresarial” sai do âmbito da diretoria e passa a ser compartilhada com a equipe. Neste caso, cada pessoa assume uma função; metas são fixadas, por área de atuação; reuniões semanais de avaliação passam a ser feitas regularmente…

Exemplificando: 1.-Preços: Uma pessoa é designada para acompanhar os preços de venda, seus e da concorrência, porque num mercado reprimido eles variam muito; 2.-Margens brutas operacionais. A maioria dos administradores gostaria de elevar as margens, porém a atuação dos concorrentes costuma inibir tais iniciativas; 3.-Despesas. Manter as despesas sob controle rigoroso é necessário, ainda que difícil de conseguir. Nem todos os gerentes tem a capacidade, a austeridade e a perseverança para fazer isso sistematicamente; 4.-Custos. Tão ou mais difícil do que reduzir despesas, é manter os custos em níveis adequados. Mas alguém precisa fazer esse trabalho. Equilibrar a qualidade dos produtos aos níveis de preço praticados no mercado é outro delicado desafio; 5.-Lucro. O lucro mensal é a consequência da gestão dos fatores acima. Ele evidencia a competência de sua equipe; a capacidade de desempenho de seus gerentes; sua agressividade e dinamismo; a habilidade de reação de sua equipe diante das metas recebidas.

Digamos que 20% de seu lucro mensal seja proveniente de seu preço de venda; que 10% seja oriundo da redução de seus custos; que 40% de seu lucro seja originado de redução de despesas e que 30% dele seja decorrência da racionalização dos processos, do giro dos estoques e contas a receber, bem como da redução de custos fixos.

Gostaria de recomendar-lhe que aplicasse este exercício à sua empresa, por um mês. A seguir avalie os resultados obtidos, compare a reação das pessoas e seja surpreendido pelos resultados obtidos.

Conheço uma empresa onde os produtos diversos representam 3% das vendas e até 30% do lucro. Precisamos aprender coisas novas a todo o momento. A crise traz lições importantes e oportunas. É tempo de sermos sábios e ousados, eficientes e pragmáticos.

Precisamos abolir de nosso vocabulário algumas palavras tais como: “mediocridade”, “incompetência” e “displicência”. Experimente, por uma semana, não aceitar de seus funcionários um “não” como resposta. Eu e você somos convocados a enfrentar a atual conjuntura com soluções empresariais inteligentes e inovadoras. É preciso entregar resultados porque os investidores não abrem mão disso.