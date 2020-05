Na manhã de sexta-feira 15, a Sicoob Credisul realizou a entrega de quatro respiradores para o Hospital Regional de Vilhena. A cerimônia simbólica reuniu o presidente do Conselho Administrativo da Sicoob Credisul Ivan Capra, o diretor executivo Vilmar Saúgo, o prefeito de Vilhena Eduardo Toshiya, o secretário de Saúde Afonso Emerick e o diretor do hospital Faiçal Akkari.

Desde o início da pandemia do coronavírus, a cooperativa se comprometeu em auxiliar as comunidades da sua área de abrangência doando equipamentos e materiais necessários ao combate da Covid-19.

Na última semana, a Sicoob Credisul recebeu os sete primeiros equipamentos, entre respiradores e ventiladores. Seis deles foram entregues hoje ao Hospital Regional, outro em Cerejeiras, na última quarta-feira 13. Outros dois aparelhos que ainda estão para chegar, serão entregues à prefeitura de Cabixi e de Colorado.

A cooperativa também adquiriu 1 mil testes rápidos para diagnósticos da Covid-19, 10 mil máscaras cirúrgicas, além de 50 litros de álcool em gel e 50 termômetros infravermelhos, que ainda serão entregues. Os termômetros serão destinados para algumas instituições de saúde, outros serão usados pelas unidades de maior movimento da cooperativa a fim de detectar possíveis casos de Covid-19, protegendo associados e colaboradores.

“Temos muitas ações sociais nas cidades onde temos pontos de atendimento. Em Vilhena, além desta parceria com a prefeitura, temos a construção do Hospital Cooperar, que será referência para atender a região. Isso faz parte do DNA da cooperativa, o que podemos fazer, nós estamos fazendo”, afirma Ivan Capra.

O diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, lembrou que a união entre as pessoas e as instituições é a resposta para vencer a pandemia de forma mais ágil. “A Sicoob Credisul tem uma participação muito grande na economia local, se Vilhena for mal, nós também vamos mal, então, a ideia é que a gente possa ajudar, e depois possamos dar as mãos para sair o mais rápido possível dessa crise”.

O prefeito lembrou da dificuldade que o poder público está enfrentando para conseguir esses equipamentos, e agradeceu o auxílio da Sicoob Credisul. “Temos muito a agradecer à Sicoob Credisul, aos cooperados, agradecer ao Ivan e ao Vilmar por ter esse olhar não só para Vilhena, mas para o Estado todo. Esperamos que não precise utilizar esse equipamento, mas se precisar, com certeza eles ajudarão a salvar muitas vidas.”

Em Cerejeiras, a entrega do respirador foi feita ao Hospital São Lucas, pelas mãos do gerente da unidade, Rodrigo Antônio de Mattos, e do delegado da cooperativa no município, o contador Anderson Diógenes Munhoz. A prefeita de Cerejeiras Lisete Marth, o secretário de Saúde do município Ederson Lopes e o diretor do Hospital São Lucas Elias Leonardo, receberam a doação do respirador.