Vilhena registrou dois novos casos positivos de covid-19 nesta segunda-feira, 18. Além disso, foram identificados 27 novos casos suspeitos.

Ao mesmo tempo, houve 28 resultados negativos e outros três pacientes foram considerados curados. Dessa forma, Vilhena marca até as 20h de hoje: 17 casos confirmados, 42 casos suspeitos e 154 descartados.

Há atualmente 8 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 9 já estão curados.

Os dois novos casos confirmados são uma mulher de 47 anos do bairro Jardim América e um homem de 36 anos do bairro Jardim Universitário. Ao mesmo tempo, dos 27 novos casos suspeitos, 18 são do sexo feminino com 5, 7, 10, 20, 21, 26, 26, 29, 29, 34, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 58 e 58 anos e 9 do sexo masculino com 7, 36, 39, 42, 46, 50, 56, 74 e 79 anos.

Dos 28 resultados negativos, 18 são do sexo feminino com 8, 13, 13, 14, 21, 23, 24, 29, 33, 34, 40, 41, 42, 48, 49, 51, 52 e 58 anos e 10 do sexo masculino com 23, 33, 39, 42, 46, 50, 50, 51, 69 e 74 anos. Por sua vez os três casos curados são três mulheres de 18, 23 e 39 anos.

Há ainda 4 casos suspeitos de covid-19 internados na enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19 em Vilhena, sem necessidade de respirador: duas mulheres de 48 e 78 anos e dois homens de 57 e 58 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

O Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena se reuniu longamente na tarde desta segunda-feira, 18, para deliberar sobre as alterações impostas pelo decreto estadual em vigor nos últimos dias, que gerou fechamento de empresas na cidade liberadas pelo decreto municipal. De acordo com a Procuradoria Geral do Município, como na publicação deste foi revogado o decreto estadual anterior, que dava autonomia para os municípios decidirem o que fecha e o que abre, agora o Estado tem a palavra final, ou seja, dentre a regra municipal e a estadual, tem valor a regra mais restritiva.

Assim, a Polícia Militar passou a cumprir o decreto estadual conforme foi acionada por denúncias de seu descumprimento, já que a regra estadual é a mais restritiva em alguns casos neste momento. Em face da situação, a Prefeitura iniciou a adequação de seu decreto municipal para que, até quarta-feira, dia 20, sejam publicadas novas normas restritivas em consonância com o decreto estadual.

Todos que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 2.043 casos confirmados e 83 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 254 mil, com 16,7 mil mortes e taxa de letalidade de 6,5%. No mundo são 4,9 milhões de casos confirmados e 320 mil mortes.

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 17

Suspeitos: 42

Internados: 4 (suspeitos)

Descartados: 126

Curados: 9