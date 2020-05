O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 19, no cruzamento da Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) com 1.705, no Bairro Moises de Freitas, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor da moto Honda Biz, de cor vermelha, trafegava pela Avenida Dedimes Cechinel, sentido BR-174, e levava na garupa sua esposa, quando ao chegar no cruzamento, o condutor de uma moto CG, que seguia pela Avenida 1.705, teria avançado a preferencial e, com isso, desviou para evitar a colisão. Contudo, o condutor da CG, acabou caindo no canteiro da via e sofreu escoriações pelo corpo.

A PM registrou o boletim de ocorrência. O condutor da CG, não quis ser levado ao pronto-socorro do hospital.