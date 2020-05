Na manhã de segunda-feira, 18, um jovem de 25 anos procurou a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para denunciar que seu veículo havia sido depenado após ter sido deixado em uma vegetação nas proximidades do Bairro União, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, o jovem deixou o veículo Chevrolet Vectra no local por volta das 18h00 do dia 13 e ao retornar na manhã do dia 16 para buscá-lo, o encontrou depenado.

Ainda de acordo com o denunciante, pessoas desconhecidas, além de quebrarem os vidros das portas, levaram do veículo um parelho de som, a bateria, as quatro rodas e um aparelho celular que estava em cima de um dos bancos.