Em 03 de março, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) concedeu prazo de 60 dias para que o prefeito Eduardo Japonês (PV) convoque os aprovados do último concurso realizado pela prefeitura de Vilhena e faça a rescisão de contratos emergenciais (leia AQUI).

Contudo, o prazo extrapolou e ainda faltam convocar aprovados, principalmente do setor educacional.

Um grupo de aprovados entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para relatar o caso e o desrespeito com a decisão do órgão fiscalizador das contas públicas.

Em nome do grupo, umas das aprovadas, que preferiu ser identificada apenas com as iniciais A.F, de 28 anos, afirmou que prefeito exonerou os professores contratados através de processo seletivo, porém as vagas não foram preenchidas pelos aprovados.

“As aulas retornaram no município na modalidade online e tem professores concursados que estão trabalhando com horas extras. Ou seja, se convocasse os aprovados, essa demanda seria preenchida”, frisou.

A aprovada disse, ainda, que, com outros aprovados, ligaram várias vezes nas secretarias municipais de Educação (Semed) e Administração (Semad) para saber os motivos da não convocação dos aprovados, mas apenas formos informados que isso deverá ocorrer em breve.

PREFEITURA EXPLICA

Ouvido pelo Extra de Rondônia, a assessoria da prefeitura explicou que o setor de saúde está convocando vários servidores aprovados no concurso. Alguns, inclusive, já tomaram posse, outros pediram prorrogação do prazo e mais editais estão sendo feitos.

No caso do setor educativo, há processo apto para ser publicado para convocações, porém, as aulas ainda não retornaram.

A prefeitura disse que as atividades online, que foram divulgadas, não ocupam todo o efetivo da Educação neste momento, então, nas próximas semanas, assim que os serviços da Semed voltarem a funcionar, os servidores poderão ser convocados para que não fiquem ociosos e gerando custos ao município enquanto a pandemia impede a realização de seus trabalhos.