A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, liberou a partir desta terça-feira, 19, os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2020 para pagamento pelos contribuintes.

Para pagamento do IPTU em Cota Única, o contribuinte terá um desconto de 30% até o dia 10 de agosto de 2020. Não fará jus ao desconto de 30% o contribuinte que tiver dívida de IPTU com o município.

Para pagamento do IPTU em parcelas, o contribuinte poderá pagar em até 4 vezes (10 de agosto de 2020, 10 de setembro de 2020, 10 de outubro de 2020 e 10 de novembro de 2020).

Os Aposentados e Portadores de Necessidades Especiais ou seus responsáveis legais poderão mediante requerimento solicitar a isenção total do pagamento do IPTU.

O carnê de pagamento está disponível no site www.coloradodooeste.ro.gov.br, após acessar o site siga os seguintes passos: serviços online, imobiliários, cadastro do imóvel, carnê de IPTU. O Número do Cadastro do Imóvel o contribuinte encontrará na fatura do IPTU pago em 2019.

O prefeito Prof. José Ribamar (PSB) ampliou o prazo para o pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) devido à crise gerada pela pandemia do Coronavírus. No entanto, ele solicita que, aqueles que puderem, paguem a cota única ou primeira parcela dos impostos como forma de colaborar com o município no enfrentamento desse momento crítico.

O prefeito ressaltou ainda, que não houve aumento nos valores a serem pagos no IPTU 2020, ocorrendo apenas à reposição da inflação 2019, através do IPCA (4,31%).

Finalizando, o Prefeito disse “Estamos numa crise muita complicada, a receita do município caiu e vai cair ainda mais porque muitas atividades econômicas estão fortemente impactadas, por este momento de crise e grandes incertezas”.