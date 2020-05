Um empresário do ramo de fotografia teve sua bicicleta elétrica furtada no final da manhã desta terça-feira, 19, em frente sua loja, na Avenida Major Amarante no Centro de Vilhena.

De acordo com fotografo Michael Vargas, de 50 anos, estava atendendo um cliente na sua loja, quando um homem de máscara preta, camiseta rosa e calça escura, aproveitou do momento, e furtou a bicicleta elétrica e saiu em direção a Praça Ângelo Spadari.

A vítima ainda informou que o suspeito, havia cometido um furto de um celular no escritório de uma fazenda no dia anterior, próximo do seu estabelecimento comercial.

A Polícia Militar (PM), compareceu no local e diante das informações realizou diligências na região, mas não foi localizado nem a bicicleta nem o suspeito.

Segundo a PM, populares informaram que viram um homem com as mesmas características do suspeito em transitando em uma bicicleta elétrica próximo ao cemitério Cristo Rei.

