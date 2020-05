“A liderança do deputado Laerte Gomes (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, foi determinante para a efetivação do termo de cooperação entre o legislativo e o Hospital do Amor. Iniciativa que resultou na contratação de 61 novos leitos destinados ao tratamento dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus”, reconheceu o deputado Cirone Deiró, ao destacar que 12 desses leitos são de Unidade de Terapia Intensivas (UTI).

Na avaliação do parlamentar, a abertura de novos leitos na capital vai ajudar os municípios do interior que não tem estrutura de atendimento para a Covid-19. O parlamentar destacou ainda os recursos que estão sendo destinados pela Assembleia Legislativa para a contratação de ambulâncias UTI’s móveis a serem usadas no transporte de pacientes em estado grave.

Cirone Deiró disse que o trabalho do deputado Laerte Gomes, na presidência da Assembleia Legislativa tem inspirado os demais parlamentares na busca por soluções para o enfrentamento e tratamento a Covid-19.

“Desde o início de sua gestão, o presidente Laerte Gomes conduziu todas as atividades do legislativo com zelo e foco na economia de gastos. Com a participação de todos os parlamentares, conseguimos economizar cerca de R$ 50 milhões que inicialmente seriam destinados aos municípios para investimentos em obras. Mas, as prioridades mudaram, precisamos nos unirmos para ampliar a capacidade de atendimento na saúde para o tratamento da Covid-19”, justificou.

Além da ampliação do número de leitos, os deputados também destinaram recursos para contratação de 13 ambulâncias devidamente equipadas para a transferência de pacientes que necessitam de atendimento em UTI. De acordo com o deputado Cirone Deiró, já está em fase de licitação o processo para a contratação das ambulâncias UTIs.

Segundo Cirone, as ambulâncias UTIs serão distribuídas de forma a facilitar o atendimento de todos os municípios. Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé, Machadinho, Ouro Preto, Porto Velho, Buritis, Guajará Mirim e Jaru serão os municípios que receberão as ambulâncias que atenderão toda a região.

Cirone explicou ainda que a contratação dos leitos com os recursos destinados pela Assembleia assegura também uma equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, fisioterapia, assistente social, fonoaudiólogo, biomédico e psicólogo. Equipamentos para exames de Raio-X, tomografia e ressonância magnética; eletrocardiograma e oxigênio e ar comprimido. Além de exames laboratoriais (incluso Covid-19), apoio administrativo, operacional (recepção, rouparia de cama, manutenção, limpeza, copa/cozinha e respectiva supervisão, materiais e medicamentos.

O presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata durante a participação em uma rede social, reconheceu a importância do trabalho dos deputados estaduais, liderado pelo presidente Laerte Gomes para responder as necessidades dos rondonienses nesse momento de agravamento dos casos do Covid-19.

Henrique Prata explicou que o Hospital do Amor destinou uma ala exclusiva para atender os pacientes que serão beneficiados com essa parceria da Assembleia Legislativa. “Todos os procedimentos serão realizados em espaço totalmente isolado do local onde são atendidos os pacientes que fazem tratamento de câncer”, concluiu.