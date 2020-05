O curso de psicologia da Fimca, além do atendimento online, vai promover algumas atividades que envolvem professores e alunos sobre temas de extrema importância para a formação dos acadêmicos.

Dentre as atividades estão as rodas de conversas mediadas pelas psicólogas e professoras Daniella de Souza e Pereira, Cinthya Cristina Zulian e Carla Fabiana Dickow, além dos estagiários do 9º período do curso. As inscrições para participar das discussões estão abertas e podem ser realizadas no site: www.fimca.com.br/ rodadeconversa. Confira o cronograma.

Programação

Dia 20/05/2020

16h às 17h30 e das 19h às 20h30

Tema: Relações familiares no isolamento

Dia 25/05/2020

19h às 20h30

Tema: Como estou me sentindo com o isolamento social e a pandemia?

Dia 26/05/2020

16h às 17h30

Tema: Como estou me sentindo com o isolamento social e a pandemia?

Dia 27/05/2020

16h às 17h30 e das 19h às 20h30

Tema: Ansiedade: cuidar daquilo que nos acalma.

Dia 01/06/2020

19h às 20h30

Tema: As dificuldades de relacionamento familiar no isolamento.

Dia 02/06/2020

16h às 17h30

Tema: As dificuldades de relacionamento familiar no isolamento.

Dia 03/06/2020

16h às 17h30 e das 19h às 20h30

Tema: Trabalhar em casa e nossas dificuldades.

Dia 08/06/2020

19h às 20h30

Tema: A ameaça da Covid-19, quais são os meus medos?

Dia 09/05/2020

16h às 17h30

Tema: A ameaça da Covid-19, quais são os meus medos?

Dia 10/06/2020

16h às 17h30 e das 19h às 20h30

Tema: Estou com medo de morrer

Dia 15/06/2020

19h às 20h30

Tema: Tenho que trabalhar na quarentena, como me sinto?

Dia 16/06/2020

16h às 17h30

Tema: Tenho que trabalhar na quarentena, como me sinto?

Dia 17/06/2020

16h às 17h30 e das 19h às 20h30

Tema: Não sei o que vai acontecer – temores em relação a perda de controle.

Dia 24/062020

16h às 17h30 e das 19h às 20h30

Tema: Reconhecendo a diferença de tristeza e depressão.