O primeiro trimestre de 2020 teve resultado positivo para as exportações da piscicultura (peixes e subprodutos). Segundo dados da Comex/Ministério da Economia, foram exportadas 1.668 t, volume que representa aumento de 32,8% em comparação ao mesmo período de 2019. Os números mostram que o crescimento foi gradativo, sendo março o mês com maior volume: 576 toneladas.

Manoel Xavier Pedroza e Hainnan Souza, pesquisadores da Embrapa Pesca e Aquicultura, autores do levantamento, destacam os filés estão em primeiro lugar em receita com US$ 1,764 milhão. “São 258 t de filés, que representam 54% do total exportado, evidenciando a importância desses cortes especiais na balança comercial, o que é ótimo pois têm elevado valor agregado”, explica Francisco Medeiros, presidente executivo da Peixe Brasil.

Os Estados Unidos são o principal cliente da piscicultura brasileira, com compras de US$ 1,8 milhão no 1º trimestre de 2020. Em seguida vem a China, que importou US$ 242 mil em produtos de piscicultura. Em volume, os dois países não estão distantes: Os EUA importaram 321 t e a China 284 t.

“Aqui, mais uma vez, é o valor agregado que impacta no resultado. O consumo dos Estados Unidos está concentrado em filés de peixe, enquanto a China importa subprodutos impróprios para alimentação humana, como escamas e pele”, destaca o presidente-executivo da Peixe Brasil.

A tilápia continua puxando a exportação, 1.370 t, o que equivale a 83% do total no período. Os estados líderes em exportação de tilápia são Mato Grosso do Sul (515 t), Santa Catarina (341 t) e Paraná (286 t).

“Recebemos cada vez mais demandas de vários elos da piscicultura, solicitando números e informações de mercado. Enxergamos a necessidade de alimentar os empresários com análises do mercado de exportações, que sejam vantajosas na tomada de decisão”, pontua Francisco Medeiros, presidente-executivo da Peixe Brasil.