O homem que furtou uma bicicleta elétrica na manhã de terça-feira, 19, em frente uma loja, na Avenida Major Amarante, se arrependeu, procurou uma pessoa e devolveu o veículo na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

De acordo com a vítima, após a veiculação no Extra de Rondônia, dando conta que sua bicicleta elétrica tinha sido furtada e imagens do suspeito divulgadas, um comerciante entrou em contato com um policial civil informando o paradeiro do veículo.

Segundo contou o comerciante, um homem entrou em contato com ele e confessou que tinha furtado uma bicicleta elétrica no centro da cidade e que estava arrependido. O ladrão disse que estava com medo de ser preso. Com isso, o comerciante intermediou a devolução do veículo furtado, sendo orientado pelo policial que entregasse a bicicleta na delegacia.

A pessoa que furtou a bicicleta disse que está desempregado e passando fome, e, por isso, teria “perdido a cabeça” e furtado o veículo.