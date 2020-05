Até a quarta-feira 20, o Banco da Amazônia (Basa) liberou, por meio do FNO Emergencial, mais de R$ 58 milhões, apoiando próximo de mil empresas instaladas na Região Norte. No total, incluindo todas as linhas de financiamentos operadas pela empresa, o Basa já contratou em 2020, R$ 3 bilhões em toda a Amazônia Legal.



O FNO Emergencial é uma linha recém-criada que se destina a pessoas jurídicas, preferencialmente Microempreendedores Individuais (MEI) e Micro e Pequenas Empresas (MPE) que se encontram em dificuldades neste momento de pandemia da Covid-19.



“O apoio aos empreendimentos em um momento desafiador, aos que precisam de capital de giro, reforça nossa missão de desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes. Essas são medidas elaboradas pela Instituição para conter os impactos econômicos causados pela pandemia a diversas empresas e setores da economia”, explica Valdecir Tose, presidente do Banco da Amazônia.



Linha de crédito especial, o FNO Emergencial é destinado a setores do comércio, serviço e indústria, servindo para a recuperação ou preservação das atividades produtivas da região, atendendo os municípios em estado de calamidade pública decretada na área de atuação do FNO. As empresas que fazem uso desse financiamento só começam a pagar em janeiro de 2021 e contam com uma taxa diferenciada de apenas 0,21% ao mês,



Empresária do ramo de confecções, com loja física instalada em Marabá, município considerado o centro econômico e administrativo da região sudeste do Pará, Ana Caroline Oliveira é proprietária da Charmosa, empreendimento que tem, somente no Instagram, mais de 27 mil seguidores.



A audiência virtual da Charmosa não tem sido suficiente para estimular a procura dos produtos pelos clientes, reduzindo significativamente o faturamento que o negócio apresentava antes da pandemia da Covid-19.



“Tivemos que nos readaptar. Além de manter as redes sociais atualizadas e fazer delivery, foi preciso buscar apoio financeiro. Estávamos ampliando a loja com recursos próprios e, como esses diminuíram, a saída foi contratar um financiamento”, relata a dona da Charmosa, uma das quase mil empresas que já fizeram uso do FNO Emergencial para enfrentar a crise gerada pela pandemia.



“Não paramos a reforma da loja. Foi de muita importância este crédito, que foi todo destinado à obra de ampliação da Charmosa. Se não fosse esse capital, teríamos que parar totalmente. Isto nos deu um fôlego muito grande, principalmente pela questão da carência”, complementa a empresária.



Para facilitar ainda mais a vida das empresas interessadas no crédito do FNO Emergencial e que ainda não são clientes, o Basa lançou um novo aplicativo para abertura de conta corrente e cadastro, o app Sua Conta Basa, inicialmente disponível na loja da Google Play.

Por meio desse aplicativo, a empresa pode abrir sua conta, enviar toda a documentação necessária e, na sequência, já pode solicitar o seu crédito do FNO Emergencial. Para maiores informações, acessar o site www.bancoamazonia.com.br.