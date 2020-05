Vilhena registrou três novos casos positivos de covid-19 nesta quinta-feira, 21. Além disso, foram identificados 25 casos suspeitos novos.

Ao mesmo tempo, houve 6 resultados negativos. Dessa forma, Vilhena registrou até as 21h30 de hoje: 23 casos confirmados, 69 casos suspeitos e 178 descartados.

Há atualmente 9 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 14 já estão curados.

Os três novos casos positivos são dois do sexo masculino, de 33 anos (Jardim das Oliveiras) e de 51 anos (Centro), bem como um caso do sexo feminino de 39 anos (Marcos Freire).

Ao mesmo tempo, dos 25 novos casos suspeitos, 14 são do sexo feminino com 22, 23, 23, 23, 26, 30, 34, 34, 34, 38, 42, 52, 57, 59 e 9 são do sexo masculino com 3, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 58, 66 e 76 anos.

Dos 6 resultados negativos, 3 são do sexo feminino com 27, 36 e 38 anos e 3 do sexo masculino com 35, 41 e 58 anos.

Há ainda um caso suspeito de covid-19 internado na enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19 em Vilhena, sem necessidade de respirador: uma pessoa do sexo feminino com 78 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

Por meio do decreto n° 49.342, publicado hoje, ficam prorrogados, na Prefeitura e suas secretarias, os procedimentos e as regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do Coronavírus a partir de 20 de maio de 2020, pelo período de, pelo menos, 30 dias. Diversas portarias e normas também foram prorrogadas para garantir validade das medidas de prevenção, que incluem regime de escala, atendimento remoto, distanciamento e demais cuidados necessários.

Publicado ontem no Diário Oficial de Vilhena, o decreto n° 49.341 prorrogou a suspensão das aulas da rede municipal de ensino de Vilhena para durar, pelo menos, até 1° de junho. O prazo pode variar conforme o estado epidemiológico do município.

Todos que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O painel da covid-19 do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 2.659 casos confirmados e 101 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 310 mil, com 20 mil mortes e taxa de letalidade de 6,4%. No mundo são 5,2 milhões de casos confirmados e 334 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena. www.vilhena.ro.gov.br

Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 23

Suspeitos: 69

Internados: 1 (suspeito)

Descartados: 178

Curados: 14