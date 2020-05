Vilhena registrou um novo caso positivo de covid-19 nesta quarta-feira, 20. Além disso, foram identificados 9 casos suspeitos novos.

Ao mesmo tempo, houve 4 resultados negativos e três pacientes foram considerados curados.

Dessa forma, Vilhena registrou até as 21h30 de quarta-feira, 20, 20 casos confirmados, 53 casos suspeitos e 172 descartados. Há atualmente 6 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 14 já estão curados.

O novo caso positivo é do sexo masculino, mora no bairro Assosete e tem 43 anos. Ele não aparecia nos registros de suspeitos de Vilhena até o momento pois estava na Paraíba, onde teve sintomas, foi diagnosticado, fez todo o tratamento e foi considerado curado. Seus dados foram inseridos no sistema de Saúde de Vilhena agora, apesar de seu desenvolvimento não ter ocorrido na cidade. Ao mesmo tempo, dos 9 novos casos suspeitos, 5 são do sexo feminino com 34, 35, 39, 54 e 58 anos e 4 do sexo masculino com 19, 27, 37 e 50 anos.

Dos 4 resultados negativos, 2 são do sexo feminino com 39 e 49 anos e 2 do sexo masculino com 37 e 48 anos. Por sua vez os três casos curados são o caso citado acima, vindo da Paraíba, além de outros dois casos do sexo feminino, sendo um de 44 anos do bairro Cidade Verde e outro de 33 anos da Cohab.

Há ainda 2 casos suspeitos de covid-19 internados na enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19 em Vilhena, sem necessidade de respirador: um sexo feminino com 78 anos e um do sexo masculino 57 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Afonso Emerick, apesar de ter permanecido internado por cerca de 19 horas de ontem para hoje, recebeu resultado negativo para covid-19, tanto do primeiro teste quanto da contraprova.

Vilhena continua sendo a única cidade do Cone Sul que apresenta casos confirmados. O município mais próximo de Vilhena dentro do Estado a apresentar pacientes positivados é Pimenta Bueno, com 5 casos. No Mato Grosso, cidades próximas como Aripuanã, Pontes e Lacerda, Nova Lacerda e Sapezal também apresentam casos confirmados, tendo cada uma 5, 9, 3 e 1 positivados até o momento.

Todos que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O painel da covid-19 do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 2.499 casos confirmados e 90 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 291 mil, com 18,8 mil mortes e taxa de letalidade de 6,5%. No mundo são 5 milhões de casos confirmados e 329 mil mortes.

