No Município de Cabixi mais de vinte Produtores Rurais foram atendidos para dar entrada com pedido do benefício junto a Previdência Social destacando Aposentadoria por Idade Rural e Salário Maternidade para Segurados Especiais.

O processo é feito mediante agendamento, atendendo individualmente cada beneficiário seguindo as recomendações dos Decretos Governamentais.

O trabalho é realizado gratuitamente pelo Extensionista Social Aparecido Gomes, utilizando a Plataforma do MEU INSS, facilitando muito para os Produtores Rurais que tem procurado em Cabixi, porque devido ao Novo Corona vírus COVID-19 as agências do INSS não estão realizando atendimentos presenciais e mesmo assim os Produtores não estão deixando de dar entrada com o pedido e conseguir seus Benefícios.

Primeiramente o Produtor Rural é orientado via WhatsApp ou Celular para trazer os documentos que são necessários para dar entrada no seu benefício.

De posse dos documentos, ambos são separados ano a ano comprovando o tempo de carência exigido pela Previdência Social, além do preenchimento e coleta de assinatura em outros documentos quando necessário, no caso da autodeclaração do segurado especial/produtor rural e declaração que não possui outros benefícios junto a previdência, disponibilizadas pelo INSS, todos são escaneados em PDF e anexados no sistema.

Durante o período de Pandemia os Requerimentos estão sendo analisados com mais rapidez pelo INSS, se o processo for bem montado, os despachos com os pareceres favoráveis estão saindo com rapidez, houve caso de Benefício ser concedido em menos de duas semanas após dar entrada no pedido.

Ao todo foram realizados mais de vinte atendimentos entre eles aposentadoria por idade rural, salário maternidade e auxilio doença que estão sendo liberado uma média de até três pedidos por semana.

Existem outros órgãos como Sindicatos dos Trabalhadores e Sindicados dos Produtores Rurais, Escritórios de Contabilidade que também estão realizando esse trabalho.

Os Produtores Rurais que residem em Cabixi podem procurar os Extensionistas da EMATER para se informar sobre quais os documentos necessários para comprovar e os procedimentos dar entrada no seu pedido.

“É muito gratificante entrar em contato com o Produtor Rural para dar a notícia que seu Benefício foi concedido, agradeço a Deus pelo meu trabalho junto a EMATER RO, me sinto feliz em ter a certeza que aquela pessoa com as marcas do sofrimento estampadas em seu rosto, que por vários anos trabalhou na Agricultura enfrentando muitas dificuldades vai receber seu primeiro pagamento da Previdência como aposentado.

Esse é apenas um dos trabalhos que desenvolve o Extensionista Social da EMATER RO, mas existem muitos outros trabalhos relevantes, entre eles levar as Políticas Públicas do Governo para as famílias e comunidades rurais, Programas Sociais voltados para os Produtores Rurais como PAA e PNAE, saúde preventiva, saneamento básico, planejamento familiar, organização de diversos cursos de boas práticas, produção de alimentos entre outros, sanidade na propriedade, apoio às Organizações Sociais Rurais e Agroindústrias, conclui o Extensionista Social Aparecido Gomes”.

Os Produtores também foram assistidos pela EMATER-RO no Crédito Rural e foi liberado pela linha do Pronaf entre custeio e investimento o valor de 1 milhão de reais, foram atendidos com abastecimentos das botijas de nitrogênio, Confecção de aproximadamente 240 toneladas de Silagem, realizando cadastro do produtor junto ao IDARON para emissão de GTA on-line e cadastramento de animais, emissão de notas entre outros, visitas nas lavouras de café realizando a inscrição para o Concafé que será realizado em Cacoal.

Os Extensionistas estão atendendo cautelosamente e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde.