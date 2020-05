Ainda que o ritmo de negócios envolvendo boi gordo para abate tenha diminuído nos últimos dias, os preços da arroba seguem firmes em muitas praças acompanhadas pelo Cepea.

Em São Paulo, o Indicador do boi CEPEA/B3 fechou a R$ 202,15 nessa quarta-feira 20, com alta de 1,66% no acumulado parcial de maio.

No geral, os primeiros meses de 2020 foram marcados por preços firmes da arroba bovina. Além do ritmo recorde das exportações brasileiras da proteína no período, a menor oferta de animais prontos para abate no campo sustentou os valores do boi gordo.

Dados preliminares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o número de cabeça de bovinos abatido pelo País no primeiro trimestre de 2020 foi o mais baixo desde 2011.