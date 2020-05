A Genética Nutrição Esportiva de Vilhena (GNE) está sorteando um kit completo para ganho e manutenção de massa muscular.

Para concorrer ao kit basta seguir a página da GNE no Instagram, curtir a foto oficial do sorteio e marcar dois amigos na publicação. O sorteio acontece no dia 05 de junho.

A GNE oferece os melhores suplementos nacionais e importados. Para conhecer os produtos, basta entrar em contato através do telefone 9 8477-0371 ou via direct no Instagram.