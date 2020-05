Na quinta-feira, 21, foram registrados na Unidade Integrada de Segurança Pública-UNISP de Vilhena, quatro casos de furtos em imóveis, de onde foram levados de dois destes, aparelhos de TV.

O primeiro caso registrado ocorreu em uma casa localizada no Jardim Eldorado, porém, a vítima não soube precisar o dia exato, uma vez que estava cuidando do imóvel para um amigo e ao se dirigir ao mesmo na quinta-feira, 21, se deparou com uma das portas arrombadas.

Do interior da residência foram levados um aparelho de TV, uma geladeira e um motor.

O segundo caso registrado ocorreu no Jardim das Oliveiras e também não teve precisão de dia, devido o proprietário ter se ausentado desde a última segunda-feira, 18, e ao retornar, se deparou com uma das portas arrombadas, sentindo falta apenas de uma TV de 32 polegadas, apesar de seus pertences estarem todos revirados.

Mais dois casos também foram registrados no mesmo dia, no entanto foi levada de uma casa localizada no Jardim Primavera, uma botija de gás e em outra situada no Parque Industrial Novo Tempo, o agente tentou entrar pelo forro do banheiro, mas não obtive êxito, causando apenas avarias no referido cômodo.