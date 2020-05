O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 22, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a Avenida Tancredo Neves, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito de Trânsito (P-trân) a condutora de uma motoneta Biz, seguia pela Avenida Brigadeiro, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento, acabou colidindo com um carro Ford EcoSport, na qual a condutora seguia pela Tancredo Neves, sentido Porto Velho, e teria avançado a preferencial.

No impacto, a motociclista sofreu escoriações na perna e foi amparada pela condutora do carro até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Técnica Científica (Politec) foi chamada e após os trabalhos de praxe, a P-trân registrou o boletim de ocorrência.